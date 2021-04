Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Sonntag (04.04.2021) gegen 0.30 Uhr wurde eine 24-Jährige in der Fraunhoferstraße in Gewahrsam genommen. Sie hatte bereits am Vortag gegen 21.40 Uhr in einer Wohnung randaliert und einen Platzverweis durch die Polizei erhalten. Diesem kam sie zunächst nach. Kurz nach Mitternacht kehrte die Hagenerin jedoch wieder in diese zurück und zeigte sich aggressiv gegenüber den hinzugerufenen Beamten. Sie ließ sich nicht beruhigen - um weitere Ruhestörungen zu unterbinden sowie zur emotionalen Beruhigung wurde sie dem Polizeigewahrsam Hagen zugeführt. (arn)

