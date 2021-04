Polizei Hagen

POL-HA: 55-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Auf der Frankfurter Straße verletzte sich ein 55-Jähriger bei einem Autounfall leicht. Der Iserlohner war am Montag (05.04.2021) gegen 15.30 Uhr mit seinem Mazda in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Nach dem Einmündungsbereich zur Dödterstraße fuhr eine 28-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Opel auf sein vorausfahrendes, verkehrsbedingt bremsendes Auto auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Mazda auf den VW eines 34-jährigen Hageners geschoben. Alle beteiligten Fahrzeuge waren trotz der Unfallschäden fahrbereit. Der 55-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, sein Auto wurde durch einen Bekannten abgeholt. Der Schaden wurde insgesamt auf ca. 5.500 Euro geschätzt. (arn)

