POL-HA: Renitenter Radfahrer nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Hagen (ots)

Am Freitag (02.04.2021) gegen 22.50 Uhr führte eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Altenhagener Straße durch. Als sie die Kontrolle beendeten, kam ein 22-Jähriger mit seinem Mountainbike vorbei. Der Mann fuhr ohne jegliche Beleuchtung auf dem Gehweg auf alle beteiligten Personen zu und kam nur knapp vor diesen zum Stehen. Es zeigte sich, dass an dem Fahrrad überhaupt keine Lampe montiert war. Aufgrund dessen sprachen ihn die Beamten an und ermahnten ihn, das Rad zu schieben. Der Mann weigerte sich jedoch und zeigte sich uneinsichtig. Der 22-Jährige schwankte zudem und es war ein deutlicher Atemalkoholgeruch wahrnehmbar. Er lachte immer wieder, gab an sich nicht ausweisen zu können und nannte mehrfach falsche Personalien. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Er setzte sich zunächst wieder auf das Rad, um sich der Kontrolle zu entziehen. Dies konnte jedoch unterbunden werden. Die Polizisten entschieden sich dazu, den Mann zwecks Identitätsfeststellung und für eine Blutprobenentnahme zum Polizeipräsidium Hagen mitzunehmen. Daraufhin zeigte sich der Radfahrer weiter unkooperativ und aggressiv- er wollte die Mitfahrt verweigern und sperrte sich massiv. Als er in das Gewahrsam gebracht wurde, spuckte er die Beamten an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und bereits in der Vergangenheit wegen eines Widerstands in Erscheinung getreten war. Er wurde vorläufig festgenommen. Alle Polizeibeamten verblieben dienstfähig. Der 22-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Trunkenheit im Verkehr. (arn)

