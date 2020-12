Polizei Düren

POL-DN: Ladendieben die Tür vor der Nase geschlossen

NiederzierNiederzier (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft wurden zwei Diebe am Montagabend an der Flucht gehindert. Eine Angestellte schloss die Ausgangstür und hielt die Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts wurde auf zwei Männer aufmerksam, die Etiketten von Kleidungsstücken entfernten und die Waren dann in einen Rucksack steckten. Als die Zeugin die beiden auf ihr Verhalten ansprach, förderten diese die Kleidungsstücke wieder zu Tage und versuchten anschließend, den Verkaufsraum zu verlassen. Geistesgegenwärtig verriegelte die Angestellte die Glasschiebetür am Ausgang, so dass es den beiden Männern nicht gelang, das Gebäude zu verlassen. Bei dem Versuch, die Schiebetür aufzudrücken, beschädigten sie diese.

Die beiden 41 und 52 Jahre alten Männer wurden zunächst vorläufig festgenommen. Im Laufe des Dienstags sollen sie im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt werden.

