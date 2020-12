Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Imbiss

DürenDüren (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnacht und Montagmorgen stieg ein bislang unbekannter Täter in einen Imbiss an der Schützenstraße ein. Er entwendete einen Behälter mit Trinkgeld.

Außer ein paar Münzen Bargeld konnte der Täter nicht viel erbeuten. Er hinterließ allerdings einen Sachschaden, als er die Scheibe eines Fensters einschlug, um in das Lokal zu gelangen. Der Imbissbetreiber hatte seinen Laden gegen 00:00 Uhr in der Nacht zu Samstag abgeschlossen. Entdeckt wurde die Tat am Montagmorgen gegen 09:00 Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren des Einbruchs und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im fraglichen Zeitraum werden an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 erbeten.

