Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall in Kreuzau-Stockheim

KreuzauKreuzau (ots)

Am Sonntagvormittag kam es in Kreuzau-Stockheim in einem Wohngebiet zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichtverletzt wurden.

Gegen 10:00 Uhr befuhr eine Autofahrerin den Erlenweg in Richtung Bubenheimer Weg. Sie beabsichtigte, ihren Pkw kurz vor einer unübersichtlichen Kurve in eine Einfahrt zu setzten. Der Aussage der 65-Jährigen folgend, wollte sie für diesen Vorgang abbremsen, jedoch zeigte die getretene Bremse keinerlei Wirkung. Die Kreuzauerin kam so in den Kurvenbereich und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen Fahrerin, eine 26-jährige Nideggenerin, gab an, aus Richtung Bubenheimer Weg kommend mit Schrittgeschwindigkeit in die Kurve gefahren zu sein. Dort sei es dann zum Zusammenstoß mit der deutlich zu schnell Fahrenden gekommen.

Die entgegenkommende Fahrerin und ihre beiden Beifahrer wurden leichtverletzt mittels RTW zur ambulanten Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt circa 7650 Euro.

Ob tatsächlich ein technischer Defekt an ihrem Fahrzeug zu dem Unfall geführt hat, ist nun Gegenstand der Unfallermittlungen.

