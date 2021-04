Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht - Unbekannte werfen in Boele Bücher auf fahrendes Auto

Hagen (ots)

Unbekannte Jugendliche warfen am Donnerstagabend (01.04.2021) Bücher von einer Fußgängerbrücke in Boele auf den PKW einer 43-Jährigen Frau und flüchteten anschließend. Gegen 21.30 Uhr befuhr die Hagenerin mit ihrem grauen Opel die Helfer Straße in Richtung Weidekampstraße. Als sie unter der dortigen Fußgängerbrücke her fuhr, warfen zwei männliche Jugendliche die Bücher von dort herunter. Diese trafen die Windschutzscheibe des fahrenden Autos. Zu einem Unfall kam es dabei nicht. Den eingesetzten Polizeibeamten sagte die 43-Jährige, dass sie zwei 14 - 16-jährige Jugendliche mit dunklen Haaren erkannt hat. Einer der beiden Jugendlichen trug ein weißes T-Shirt, der andere einen roten Kapuzenpullover mit schwarzen Punkten und eine dunkle Hose. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

