Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Corona Betrugsmasche im Rhein- Lahn- Kreis

MiehlenMiehlen (ots)

Am 12.11.2020 wurden mehrere Anwohner des Rhein- Lahn- Kreises von Betrügern angerufen, welche sich als Ärzte ausgaben und hohe Geldbeträge für die Behandlung eines an Covid-19 erkrankten Angehörigen forderten. Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche, welche sich vorwiegend an ältere Menschen richtet.

