Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hündin in Hundebox ausgesetzt

Bad EmsBad Ems (ots)

Durch eine Passantin wurde am Mittwoch, den 11.11.2020 gegen 15:00 Uhr eine ausgesetzte Hündin in einer Hundebox festgebunden an einem Altkleider-Container in der Arzbacher Straße in Bad Ems aufgefunden. Es handelt sich um eine ca. 6 Monate alte Hündin der Rasse Chihuahua. Hinweise zu der Tierhalterin oder der Person, die die Hündin dort abgestellt hat, nimmt die Polizeiinspektion Bad Ems entgegen, Tel.: 02603/970-0.

