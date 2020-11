Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Alpenrod - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

AlpenrodAlpenrod (ots)

Am Dienstag, dem 10.11.2020 befuhr eine 18-jährige um 08.54 Uhr die L288 in Fahrtrichtung Alpenrod. Kurz vor dem Ortseingang Alpenrod beschlug ihr plötzlich die Frontscheibe. Dadurch war ihre Sicht eingeschränkt und sie geriet mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrspur, wo sie mit einer 53-jährigen Pkw-Fahrerin frontal zusammenstieß. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten mussten leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die L288 wurde während der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell