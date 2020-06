Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter wirft Seitenscheibe eines VW ein; Unfallflucht; Magstadt: 93-Jähriger angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter wirft Seitenscheibe eines VW ein

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 6:00 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Seestraße in Sindelfingen abgestellten VW eingeworfen. Anschließend wurde das Fahrzeug durchsucht, allerdings augenscheinlich nichts gestohlen. Die Höhe des Sachschadens war bislang noch nicht beziffert. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

Sindelfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte am Mittwoch zwischen 13:20 Uhr und 22:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Wagen einen in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen abgestellten VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen können sich an das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 wenden.

Magstadt: 93-Jähriger angefahren und leicht verletzt

Am Donnerstag lieferte ein Paketdienst gegen 9:25 Uhr am westlichen Ortsrand von Magstadt mehrere Pakete an. Diese wurden zunächst von einem 93-Jährigen entgegengenommen. Als der Fahrer mit seinem Lieferwagen zurücksetzte, trat der Senior unvermittelt hinter dem Fahrzeug auf die Straße. Bei dem folgenden Zusammenprall stürzte der Mann und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell