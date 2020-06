POL-LB: Weissach: Sachbeschädigung im Ortskern; BAB 8/Leonberg: Auffahrunfall mit 18.000 Euro Sachschaden; Sindelfingen: PKW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weissach: Sachbeschädigungen im Ortskern

In der Nacht zum Mittwoch trieben vermutlich zwei bislang noch unbekannte Täter in Weissach im Bereich des Rathauses und des Backhauses ihr Unwesen. Ein Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes bemerkte am Mittwochmorgen, dass ein festinstallierter Abfalleimer mutmaßlich aufgetreten worden war, so dass sich der enthaltene Müll auf dem Platz im Bereich des Backhauses verteilt hatte. Des Weiteren zertrümmerten die Vandalen auf bisher noch unbekannte Weise eine Fensterscheibe am Hintereingang des Rathauses. Durch die Gewalteinwirkung entstand ein mehrere Zentimeter großes Loch in der äußeren Glasscheibe des doppelt verglasten Fensters. Drumherum zersprang das Glas, brach jedoch nicht aus dem Rahmen heraus. Die innere Scheibe blieb intakt, wurde jedoch ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.200 Euro belaufen. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

BAB 8 / Leonberg: Auffahrunfall mit 18.000 Euro Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der Überleitung von der Bundesautobahn 8 auf die BAB 81 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Im stockenden Verkehr musste ein 47 Jahre alter Audi-Fahrer, der den linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen nutzte, bis zum Stillstand anhalten. Ein hinter ihm fahrender 24-jähriger Transporter-Lenker, der seine Geschwindigkeit vermutlich nicht der vorherrschenden Verkehrssituation angepasst hatte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 47 Jahre alte PKW-Lenker erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sindelfingen-Darmsheim: PKW-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Nach einem noch unbekannten PKW-Lenker fahndeten mehrere Streifenwagenbesatzungen am Mittwochabend im Bereich Sindelfingen-Darsheim. Der Unbekannte sollte gegen 23.30 Uhr in der Widdumstraße durch Beamte des Polizeireviers Sindelfingen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mutmaßlich erkannte der Fahrer die Kontrollstelle der Polizei, worauf er von der Widdumstraße in die Berggasse abbog und in Richtung Dagersheim Reißaus nahm. Eine Streifenwagenbesatzung nahm sogleich die Verfolgung auf. Kurz bevor die Berggasse nach Dagersheim hineinführt, ist der Weg durch einen Pfosten abgesperrt. Um seine Flucht fortsetzen zu können, fuhr der Unbekannte mit seinem PKW links an der Absperrung vorbei und drückte sich nun zwischen dem Pfosten und einem Baum hindurch. Hierdurch entstanden nicht unerhebliche Beschädigungen auf beiden PKW-Seiten. Trotzdem gelang dem Unbekannten die Flucht. Die Polizisten mussten die Verfolgung einstellen. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben in der Folge ergebnislos. Bei dem PKW dürfte es sich um einen silbergrauen Audi, vermutlich Kombi, handeln. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug geben können, sich zu melden.

