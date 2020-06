Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht; Böblingen: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro sind das Ergebnis einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 17.15 Uhr in der Bunsenstraße in Böblingen ereignete. Vermutlich beim Rückwärtsausparken stieß der noch unbekannte Fahrzeuglenker gegen einen geparkten VW. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Böblingen: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwoch gegen 14.10 Uhr in der Breslauer Straße in Böblingen ein Mercedes in Brand. Die Fahrerin des Wagens hatte den PKW wenige Minuten zuvor am Fahrbahnrand abgestellt. Eine Anwohnerin machte sie schließlich darauf aufmerksam, dass der Mercedes brennen würde. Zeitgleich wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Freiwilligen Feuerwehren Böblingen und Sindelfingen waren mit insgesamt zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschten den im Vollbrand stehenden PKW zügig. Ein vor dem Mercedes stehender VW wurde durch das Feuer minimal beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

