Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kelleraufbruch in einem Mehrfamilienwohnhaus

Geilenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag, 25. Januar zu Sonntag, 26 Januar, gelangten unbekannte Täter in die Kellerräume eine Mehrfamilienwohnhauses in der Straße Hünshovener Busch. Die Täter drückten mit Gewalt eine Kellertüre auf und drangen in die Räumlichkeiten des Kellerbereichs ein. Nach ersten Angaben der Geschädigten wurde jedoch nichts entwendet.

