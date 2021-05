Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 20.05.2021 für den LK Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch

Wolfenbüttel, Michael-Praetorius-Platz, 18.05.2021 17:00 Uhr bis 19.05.2021 13:00 Uhr

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag versuchten zurzeit unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude der Kirchengemeinde zu gelangen. Hierfür beschädigten die Täter ein Fenster des Gebäudes. Ob etwas entwendet worden ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Es entstand bisher ein Schaden in Höhe von 80 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein.

