POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.05.2021 für den LK Peine

Peine (ots)

Brand einer Gartenlaube

Peine, Am Silberkamp, 18.05.2021, 21:30

Am Dienstagabend kam es zum Brand in einem Kleingartenverein in der Straße "Am Silberkamp". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Gartenlaube in einer Parzelle in Brand. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Hinweise auf eine Brandstiftung konnte die Polizei vor Ort nicht erlangen.

E-Scooter ohne Versicherung

Peine, Vechelde, Hildesheimer Straße, 18.05.2021, 18:05 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde die 38-jährige Fahrerin eines E-Scooters auf der Hildesheimer Straße kontrolliert. In der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für den E-Scooter keine Haftpflichtversicherung bestand. Daher untersagte die Polizei der Fahrerin die Weiterfahrt und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Brand eines Trofhäuschen

Peine, Ölsburg, An der Kirche, 19.05.2021, 08:30 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache bekam der 60 Jahre alte Mann bei Arbeiten in einem Trafohäuschen einen Stromschlag. Anschließend entstand ein Brand in dem Trafohäuschen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu einem Stromausfall im Bereich der Gemeinde Ilsede.

