Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 18.05.2021 für den LK Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Wolfenbüttel, Achim, Alte Schulstraße, 17.05.2021, 12:05 Uhr

Am Montagmittag wurde ein 27 Jahre alte Fahrradfahrer von der Polizei auf der Alten Schulstraße in Achim kontrolliert. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,91 Promille. Die Polizei veranlasste daher die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol ein.

Sachbeschädigung

Wolfenbüttel, Am Antoinettengarten, 17.05.2021, 22:10 Uhr

Durch einen zurzeit unbekannten Täter wurde am Montagabend ein Stromkasten Am Antoinettengarten mittels Farbe beschädigt. Es entstand so ein Schaden in Höhe von 150 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Sachbeschädigung ein.

