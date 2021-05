Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 17.05.2021 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Mehrere Verkehrsdelikte

Salzgitter, Lebenstedt, Am Saldergraben, 16.05.2021, 10:30 Uhr

Am Sonntagmorgen wurde der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades auf der Konrad-Adenauer-Straße festgestellt. Der Mann bog in die Swindonstraße und dann in den Stadtweg ab. In Höhe der Straße "Opperkamp" wurde ihm durch die Polizei das Signal zum Anhalten gegeben. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. Über die Straße "Vorderes Ostertal" fuhr der Mann in den Stadtpark und anschließend wieder auf die Swindonstraße. Während dessen gaben die Polizisten dem Mann weiter das Signal zum Anhalten. Der Fahrer fuhr von der Swindonstraße in die Straße "Am Saldergraben". Am Ende der Straße überwand der Mann schließlich den Zaun zu einem Grundstück und flüchtete fußläufig in den Stadtpark. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnte die Polizei den Mann stellen. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem war das Kennzeichen an dem Kleinkraftrad nicht für dieses ausgeben. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Kennzeichenmissbrauchs und Hausfriedensbruch ein.

Sachbeschädigung

Salzgitter, Bad, Friedrich-Ebert-Straße, 15.05.2021 18:30 Uhr, 16.05.2021 08:30 Uhr

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntag kam es zu einer Sachbeschädigung in der Friedrich-Ebert-Straße. Zurzeit unbekannte Täter beschädigten Mittels Farbe das Zugangsportal der dortigen Kirche. Die Täter schrieben die Zahlen "5:666" an das Zugangsportal und malten einen Stier. Es entstand so ein Schaden in Höhe von 1000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 16.05.2021, 18:50 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 35-jährige Fahrer eines Pkw am Sonntagabend auf der Neißestraße angetroffen. In der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Daher veranlasste die Polizei die Entnahme einer Blutprobe. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Nicht angezeigte Versammlung in der Berliner Straße

Salzgitter, Lebenstedt, Berliner Straße, 16.05.2021 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer nicht angezeigten Versammlung in der Berliner Straße in Salzgitter. Vor dem dortigen Kino sammelten sich ab 16:00 Uhr mehrere Personen an. Insgesamt wurden ca. 80 Personen festgestellt. In den sozialen Netzwerken war zuvor dazu aufgerufen worden, an sich an der Örtlichkeit zu versammeln. Eine Anmeldung bei der Versammlungsbehörde erfolgte nicht. Nachdem die Polizei die Ansammlung als Versammlung deklariert hatte, erfolgte ein Kooperationsgespräch mit dem ernannten Versammlungsleiter. Es wurde auf die Einhaltung der geltenden Abstandgebote und die Maskenpflicht hingewiesen. Der Versammlungsleiter gab dies an die Teilnehmer der Versammlung weiter. Nach dem auch nach mehrmaliger Aufforderung durch den Versammlungsleiter die Abstände nicht eingehalten worden sind, löste dieser die Versammlung um 17:35 Uhr auf. Die ehemaligen Versammlungsteilnehmer entfernten sich anschließend vom Versammlungsort, sodass keine weiteren Verstöße festgestellt wurden.

