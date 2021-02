Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blitzer-Anhänger beschmiert (17.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschmiert, die in der Bürkstraße aufgestellt ist. Ein Passant beobachtete einen Mann in einem dunkelgrünen Parka, der sich an der Anlage zu schaffen machte. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte den Blitzer mit einer Creme beschmiert. Da diese einfach abzuwischen war, entstand kein Sachschaden. Wer Hinweise auf den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell