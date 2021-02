Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkrs. KN) Auto hinter einem Lkw übersehen (17.02.2021)

Steißlingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 21.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 05.45 Uhr auf der B 34. Ein aus Richtung Singen kommender 61-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Steißlingen hinter einem Lkw. Ein entgegenkommender 63-jähriger Fahrer eines Dacia wollte, nachdem der Lkw in die Auffahrt zur B 33 in Fahrtrichtung Konstanz abgebogen war, ebenfalls in die Auffahrt abbiegen, und übersah hierbei den hinter dem Lkw befindlichen BMW des 61-Jährigen, der geradeaus weiterfahren wollte. Durch die Kollision wurde der BMW abgewiesen und prallte gegen einen VW eines wartenden 57-jährigen Mann, der von der B 33 auf die B 34 auffahren wollte. Der 61-Jährige und der 63-jährige Mann wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der beiden Männer waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell