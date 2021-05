Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 17. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Polizei ahndet Verstöße gegen die Corona Verordnung

Sonntag, 16.05.2021, gegen 01:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel stellte am frühen Sonntagmorgen eine elfköpfige Personengruppe fest, die sich an einem SB Autowaschcenter an der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel aufhielt. Die Personen gehörten größtenteils verschiedenen Haushalten an, der erforderliche Mindestabstand untereinander wurde nicht eingehalten, auch trug keine Person eine Mund-Nasen-Bedeckung. Gegen alle Personen dieser Gruppe wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bereits am Samstag gegen 22:15 Uhr wurden in einer Wohnung in Fümmelse, Ritterhof, neun Personen aus sieben Haushalten, die ebenfalls die geltenden Regeln nicht einhielten, angetroffen. Auch hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

