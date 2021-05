Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung Polizeikommissariat Peine vom 16.05.2021

Peine (ots)

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Samstag, 15.05.2021, 13:00 - 13:20 Uhr

31228 Peine, Heinrich-Hertz-Straße, Parkplatz des Einkaufszentrums

Am Samstagmittag kam es auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums der Firma Kaufland in Stederdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem geparkten Mercedes und einem anderen Pkw. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der verursachende Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zwei Zeugen gaben anschließend gegenüber der geschädigten Fahrzeughalterin an, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen BMW gehandelt haben soll. Bei den Zeugen handelt es sich um einen Mann und eine Frau, welche gebeten werden, sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 / 999 0 zu melden. Es wurde ein Strafverfahren gegen unbekannt eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag, 15.05.2021, 12:45 Uhr

31226 Peine, Friedrich-Ebert-Platz

Am Samstagmittag wurde der Polizei ein Pkw-Führer auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Peine gemeldet, welcher dort zuvor durch ungewöhnliches Fahrverhalten aufgefallen war. Bei der anschließenden Kontrolle durch eine Streifenwagenbesatzung konnte ein 17-jähriger Peiner als Fahrzeugführer festgestellt werden. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille bei dem Jugendlichen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährigen die kurzzeitige Abwesenheit des 21-jährigen Fahrzeughalters genutzt haben dürfte, um den Pkw in Betrieb zu nehmen. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Übergabe des Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Samstag, 15.05.2021, 18:00 Uhr

31224 Peine, Schwarzer Weg

Am frühen Samstagabend wurde ein 37-jähriger Ilseder mit seinem BMW auf dem Schwarzen Weg in Peine einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die kontrollierenden Beamten wurden beim Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer und die Untersagung der Weiterfahrt. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Samstag, 15.05.2021, 21:10 Uhr

31234 Edemissen, Peiner Straße

Ebenfalls am Samstagabend fiel einer Streifenwagenbesatzung eine 21-jährige Peinerin auf, welche mit ihrem Audi die Peiner Straße in Edemissen befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurden bei der Fahrzeugführerin körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln waren. Der Verdacht bestätigte sich nach einem durchgeführten Vortest. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme bei der Fahrzeugführerin und die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

