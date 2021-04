Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher vorläufig festgenommen

Erkelenz (ots)

Gegen 4.20 Uhr meldete sich der Leiter eines Baumarktes an der Aachener Straße telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sich mehrere unbekannte Personen auf dem Gelände des Baumarktes aufhalten würden. Das Außenlager des Baumarktes ist mit einem hohen Wellblechzaun umschlossen. Dieser wurde aufgebrochen, so dass die Täter hinein gelangen konnten. Polizeibeamte nahmen einen 36-jährigen Mann aus Erkelenz vorläufig fest, als er versuchte, vom Gelände zu flüchten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Außenlagers wurde ein weiterer Täter entdeckt, der sich dort versteckt gehalten hatte. Es handelt sich um einen ebenfalls 36-jährigen Mann, der ebenso aus Erkelenz stammt. Auch er wurde vorläufig festgenommen. Ein Pkw-Schlüssel, der bei einem der Männer aufgefunden wurde, führte die Beamten zu einem in der Nähe parkenden Fahrzeug. Dieses wurde sichergestellt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an.

