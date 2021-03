Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Am Donnerstagnachmittag (25.03., 16.35 Uhr) befuhr ein E-Scooter-Fahrer die Elsa-Brandström Straße und beabsichtigte nach links auf einen Supermarktparkplatz einzubiegen. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 58-jährige dabei zu Fall und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Scooter entstand Sachschaden.

