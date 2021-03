Polizei Gütersloh

POL-GT: Ein Abschied und eine Begrüßung in Langenberg

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Nicht nur für Polizeihauptkommissar Burkhard Dolge stehen kommende Woche entscheidende Veränderungen an. Auch die Bürgerinnen und Bürger Langenbergs werden sich an einen neuen Bezirksdienstbeamten gewöhnen müssen.

Nach über 20 Jahren als Ansprechpartner für Groß und Klein in der Gemeinde übergibt der "Dorfsheriff" sein Dorf kommenden Mittwoch an seinen Nachfolger Polizeihauptkommissar Hubert Teckentrup. Nach über 44 Jahren im Dienste der Polizei NRW, davon 38 Jahre in der Kreispolizeibehörde Gütersloh geht er in den Ruhestand. Bereits in den letzten Wochen hat der Langenberger seinen Nachfolger eingearbeitet. Dem ein oder anderen wird das Team der Hauptkommissare bestimmt aufgefallen sein.

Landrat Sven-Georg Adenauer übergab PHK Dolge die Ruhestandsurkunde, verbunden mit den besten Wünschen für die kommenden Jahre und einem Dank für die geleisteten. Bürgermeisterin Susanne Mittag und Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Christoph Ingenohl schlossen sich den Wünschen an und dankten PHK Dolge für die Jahre gewissenhafter Zusammenarbeit. Frau Mittag betonte, dass die Arbeit zwischen der Gemeinde und der Polizei vor Ort außerordentlich vertrauensvoll ist. Daran wird der personelle Wechsel nichts ändern.

Mit dem 56-jährigen Polizeihauptkommissar Hubert Teckentrup kommt kein unerfahrener Polizist nach Langenberg. Seit 1982 ist er im Dienste der Polizei NRW. Nach seiner Ausbildung in Schloß Holte-Stukenbrock und ersten Jahren in Köln, kam er 1992 in die Kreispolizeibehörde Gütersloh. Hier war er im Streifendienst, als Trainer der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, als Zivilfahnder und in den vergangenen vier Jahren als Bezirksdienstbeamter in Rietberg tätig.

Bild (v.l.n.r.): PHK Hubert Teckentrup, Landrat Sven-Georg Adenauer, PHK Burkhard Dolge, Bürgermeisterin Susanne Mittag und LPD Christoph Ingenohl

