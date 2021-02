Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve- Bilanz der witterungsbedingten Einsätze im Kreis Kleve

Kreis Kleve (ots)

In der Zeit von Samstag, 06 Uhr, bis Montagmorgen (08. Februar 2021), 06 Uhr, kam es im Kreis Kleve zu 29 witterungsbedingten Einsätzen.

In 17 Fällen musste die Polizei zu Verkehrsunfällen ausrücken, bei denen die Beteiligten glücklicherweise alle unverletzt blieben. Insgesamt 12 Gefahrenstellen sicherten die Kollegen im Kreis Kleve ab. Zum größten Teil steckten die Verkehrsteilnehmer dort im Schnee fest.

Am frühen Montagmorgen kam es gleich zu drei größeren Verkehrsstörungen. In Zitterhuck bei Kapellen hat sich ein LKW quer gestellt und konnte bis dato nicht geborgen werden. In Goch-Pfalzdorf rutschte der Anhänger eines Silo-LKW in den Graben und auf der B 9 (Klever Straße) in Aldekerk kam ein LKW von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Die Klever Straße ist seit 09.30 Uhr wieder frei.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Autofahrer gut auf die Wetterlage vorbereitet haben und nur notwendige Fahrten gemacht wurden. Wir appellieren weiter daran, dass das Auto nur in Ausnahmefällen genutzt werden soll und die Geschwindigkeit den Witterungsbedingungen angepasst wird. Halten Sie ausreichend Abstand und unterschätzen Sie die Schneeverwehungen auf der Fahrbahn nicht. Kommen Sie gut an Ihr Ziel! (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell