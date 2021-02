Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - mehrere Kellereinbrüche

Getränke und Kleidung entwendet

Goch (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 04.02.21, auf Freitag, 05.02.21, drangen bislang unbekannte Täter in mindestens 3 Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser auf der Gaesdoncker Straße ein. Es wurden Getränke sowie Sportkleidung entwendet. Hinweise an die Polizei Goch unter der Telefonnummer: 02823/1080.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell