Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch

Schmuck und Bargeld entwendet

Straelen (ots)

Am Samstag, 06.02.21, zwischen 15:30 und 19:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Dorfstraße ein. Dort wurden sämtliche Zimmer durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Hinweise an die Polizei Geldern unter der Telefonnummer: 02831/1250.

