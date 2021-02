Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Raub auf Drogeriemarkt

Kleve-Innenstadt (ots)

Am Samstag, 06.02.2021 gegen 19:03 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter männlicher Täter die Filiale des Drogeriemarktes Rossmann in Kleve, Herzogstraße 36 und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Anschließend flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30 bis 45 Jahre alt, 185 cm groß, trug bei Tatbegehung eine dunkle Winterjacke, dunkelblaue Jeans, weiße Sneaker, dunkle Mütze und einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Er führte eine gelbe Mehrwegtasche mit sich, in der er die Beute abtransportierte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter oder verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

