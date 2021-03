Polizei Gütersloh

POL-GT: Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld von Seniorin

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.03.) schlugen Betrüger mit der sogenannten Enkeltrick-Masche zu und erbeuteten bei einer 82-jährigen Frau aus Borgholzhausen Bargeld.

Nachdem die Seniorin das Telefonat annahm, gab sich eine Betrügerin als Polizistin von der Polizei Bielefeld Mitte aus. Sie berichtete von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Schwiegertochter der 82-Jährigen verursacht haben soll. Nur durch die Zahlung eines hohen Geldbetrages könne eine Haftstrafe für die Schwiegertochter verhindert werden.

Besonders perfide: Eine weitere Betrügerin gab sich als Schwiegertochter aus und untermauerte unter Tränen die Angaben der falschen Polizistin.

In gutem Glauben hob die Seniorin einen Bargeldbetrag bei einer nahegelegenen Bank ab und übergab das Geld gegen 16.30 Uhr einem Unbekannten im Bereich der Dorfstraße. Der Mann sei mit einem Taxi gekommen. Der Beschreibung nach war der Unbekannte ca. 40 Jahre alt und ca. 1,70 Meter groß mit kräftiger Statur. Der Mann hatte ein südländisches Aussehen, war dunkel gekleidet und trug eine Mund-Nase-Maske. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Mann oder dem Taxi im Bereich der Dorfstraße machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Immer wieder rufen Betrüger mit dem sogenannten "Enkeltrick" meist Seniorinnen und Senioren an und versuchen durch geschickte Gesprächsführung an die Geld- und Wertgegenstände der Angerufenen zu gelangen. Die Täter gehen dabei besonders perfide vor. Oft wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt. Die Polizei Gütersloh warnt! Geben Sie niemals am Telefon Informationen zu Wertgenständen etc. heraus. In diesem Fall gab sich zunächst eine Betrügerin als Polizistin aus. Die echte Polizei wird niemals bei Ihnen anrufen und sensible Daten erfragen. Sollten Sie Zweifel an der Echtheit eines Beamten haben, rufen Sie unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer (im Zweifel immer: Polizeiruf 110) zurück. Unterbrechen Sie dafür das Telefonat, bzw. nutzen Sie zur Sicherheit ein anderes Telefon. Vergewissern Sie sich zudem, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Telefonnummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wichtig: Sprechen Sie über die Masche der Betrüger und warnen Sie Bekannte, Verwandte, Freunde und Nachbarn. Die Betrüger gehen sehr professionell vor und schaffen es so, hohe Geldbeträge zu erbeuten.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell