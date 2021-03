Polizei Gütersloh

POL-GT: Teile an Kühlaufliegern entwendet - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Freitagnachmittag (19.03., 17.00 Uhr) und Montagmorgen (22.03., 06.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände am Röckinghausener Weg (Ortsteil Batenhorst) an mehreren Kühlaufliegern Temperatur-Schreiber entwendet. Da an einem Auflieger augenscheinlich der Ausbau abgebrochen worden ist, ist es wahrscheinlich, dass die Täter gestört worden sind.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell