Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieb klaut Geldbörse aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Mittwochnachmittag (24.03., 16.35 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über den Diebstahl einer Geldbörse aus einem Einfamilienhaus an der Arminstraße informiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach habe eine unbekannte männliche Person in einem cremefarbenen Hemd das Wohnhaus betreten, als sich die Bewohnerin im Garten befand. Anschließend flüchtete der Dieb mit der gestohlenen Geldbörse zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell