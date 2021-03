Polizei Gütersloh

POL-GT: 28-jährige Pkw-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (24.03., 03.49 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Gütersloher Straße im Ortsteil Neuenkirchen, bei welchem sich eine 28-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzte.

Die Ford-Fahrerin befuhr zuvor die Gütersloher Straße aus Neuenkirchen kommend in Richtung Varensell. In einer langen Linkskurve verlor die 28-jährige Bielefelderin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Am Straßenrand touchiert der Pkw einen Baum, wurde hierdurch auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stehen.

Die Bielefelderin verletzte sich durch die Kollision schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Rettungsdienst transportierte die Ford-Fahrerin zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

Der erheblich beschädigte Pkw wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro.

