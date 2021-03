Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin geriet mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr

Am Samstagmorgen ( 13.März ) gegen 02:46 Uhr fuhr eine 32-jährige Bedburgerin mit ihrem Auto auf der Gladbacher Straße in Richtung Esch. In Höhe der Hausnummer 37 geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Sowohl die 32-Jährige, als auch die zwei Insassen (30/25) aus dem anderen Fahrzeug wurden dabei leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. In der Atemluft der 32-Jährigen Autofahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Nach erfolgtem Vortest (1,36 Promille) wurde eine Blutprobe entnommen. (ua)

