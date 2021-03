Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210312-4: Dreister Dieb täuschte Notlage vor - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Mann ist an den Wagen eines Seniors herangetreten und wollte Kleingeld zum Telefonieren haben. Mit mehreren hundert Euro und der Kreditkarte des 82-Jährigen flüchtete er nach einem kurzen Augenblick in unbekannte Richtung.

Der Senior befand sich am Mittwoch (10. März) um 15:00 Uhr im Parkhaus eines Verbrauchermarktes in der Farehamstraße. Dort trat ein Unbekannter an ihn heran, der für ein angebliches Telefonat mit einem Krankenhaus Kleingeld benötigte. Hilfsbereit zückte der 82-Jährige seine Geldbörse, in die der Mann direkt hineinlangte. Dabei entnahm er einen größeren Bargeldbetrag und die Kreditkarte des Seniors. Im Anschluss ging der Täter in unbekannte Richtung davon.

Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann ist circa 175 bis 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur. Er hat schwarze Haare und sprach gebrochenes Deutsch mit Akzent. Hinweise zum Täter nimmt das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter Telefon 02233 52-0 entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor Wechseltrickbetrügern: Bleiben Sie auf Distanz, stets aufmerksam und vor allen Dingen skeptisch gegenüber fremden Personen, die nach Bargeld fragen oder welches gewechselt haben wollen. Bei Bedarf ist die Polizei über den Notruf 110 immer für Sie erreichbar, wenn Sie vermuten Opfer einer Straftat geworden zu sein. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell