Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210312-1: Autofahrerin nach Unfall gesucht - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Autofahrerin, gegen deren stehendes Auto innerhalb eines verkehrsberuhigten Bereiches ein neunjähriges Kind mit dem Tretroller prallte und sich verletzte.

Eine Neunjährige war am Mittwochabend (10. März) gegen 18:25 Uhr mit dem Tretroller auf der Barbarastraße in Richtung Hermülheimer Straße unterwegs. Dort, im verkehrsberuhigten Bereich mit bevorrechtigten Fußgängerverkehr, stieß das Kind mit seinem Tretroller an der Kreuzung "Zum Hofacker" gegen das stehende Fahrzeug der unbekannten Autofahrerin. Die Neunjährige prallte gegen die Beifahrertür und wurde leicht verletzt. Die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens setzte ihre Fahrt in Richtung Zieskovener Straße fort, ohne sich um das verletzte Mädchen oder den womöglich entstandenen Schaden zu kümmern. Der schwarze Wagen war insofern auffällig, als dass er ringsum bis auf das Dach ein deutlich sichtbares, weißes Wabenmuster (Hexagon) hatte. Die Fahrerin selbst war circa 40 Jahre alt und hatte kurze, blonde Haare. Die Verletzte ist sich sicher, dass die Fahrerin den Unfall mitbekommen hat, denn es kam zum Blickkontakt beider Unfallbeteiligter nach dem deutlich hörbaren Zusammenstoß.

Die erziehungsberechtigte Mutter kümmerte sich im weiteren Verlauf um ihre Tochter.

Das Verkehrskommissariat in Hürth hat in der Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Fahrerin und weitere Zeugen, die Angaben zu ihr machen können, sich telefonisch unter 02233 52- 0 zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell