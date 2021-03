Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210311-2: Radfahrerin schwerverletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Radfahrerinnen stießen auf dem Radweg der Merowingerstraße zusammen. Eine 82-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am Mittwochnachmittag (10. März) fuhren zwei Radfahrerinnen (82/59) gegen 16:15 Uhr auf dem parallel zur Merowingerstraße verlaufenden Radweg in Richtung Bliesheim. Die 82-Jährige wollte nach links in einen Gehweg abbiegen und stieß dabei mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad der vorausfahrenden 59-Jährigen. Dabei kam die 82-Jährige zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 59-Jährige informierte die Rettungskräfte. Die Helfer brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die aufnehmenden Beamten stellten fest, dass die Seniorin während der Fahrt keinen Fahrradhelm trug. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell