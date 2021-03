Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210312-5: Sturmtief Klaus beschäftige die Polizei - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat im Zeitraum von etwa acht Stunden insgesamt 35 Einsätze mit witterungsbedingtem Bezug verzeichnet.

Die Liste der Einsatzanlässe ist lang: Angefangen von umgestürzten Bäumen bis hin zu Verkehrsunfällen mit Ästen, Baumteilen oder Straßenschildern. Zwischen 10:30 Uhr und 18:30 Uhr verzeichnete die Leitstelle der Polizei des Rhein-Erft-Kreises 35 Einsätze im Zusammenhang mit dem vorherrschenden Sturmtief. In den meisten Fällen musste die Polizei Gefahrenstellen bei Arbeiten der Feuerwehr oder der städtischen Bauhöfe absichern.

In der Europaallee flogen gegen 11:45 Uhr Mülleimer gegen dort geparkte Autos. Die Beamten stellten die Tonnen wieder auf. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden. In Bergheim-Kenten stürzte in der Leipziger Straße um 13:15 Uhr ein Werbeplakat auf ein Grundstück. Auf der Landesstraße 163 mussten drei Streifenwagen die Aufräumarbeiten der Feuerwehr begleiten. Dort zwischen der Burg Mödrath und der Ortslage Horrem blockierten zahlreiche Äste auf der Fahrbahn die Weiterfahrt. In der Bergheimer Innenstadt wehte der Sturm um 16:00 Uhr Dachziegel von einem Haus an der Hauptstraße. Zusammen mit der Feuerwehr behoben die Einsatzkräfte diese Gefahrenstelle.

Die Polizei warnt vor weiteren vergleichbaren Wetterlagen. Bleiben Sie als Autofahrer aufmerksam und passen Sie bitte ihre Geschwindigkeit an. An freien Stellen auf Brücken oder Landes- und Bundesstraßen kann es durch seitliche Böen zu gefährlichen Situationen kommen. Achten Sie als Fußgänger bitte auf möglicherweise herunterfallende Gegenstände von Häusern und Fassaden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell