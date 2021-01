Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall in Altenbüren

Brilon (ots)

Bei einen Alleinunfall in Altenbüren verletzte sich am Donnerstagabend ein 66-jähriger Autofahrer schwer. Um 22.20 Uhr fuhr der Mann auf der Straße "Briloner Tor" in Richtung Brilon. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto, unmittelbar hinter der Hüttenstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte es gegen einen Straßenbaum. Mit schweren Verletzungen wurde Mann aus Brilon ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Das Auto musste abgeschleppt werden.

