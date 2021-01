Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizei verhaftet mutmaßlichen Serieneinbrecher

Schmallenberg (ots)

Seit Weihnachten beschäftigten mehrere Einbrüche die Polizei in Schmallenberg. Der Täter hatte es unter anderem auf Arztpraxen und andere Hilfseinrichtungen abgesehen. Durch ein gefälschtes Rezept fiel der Mann schließlich auf. Am Dienstag nahm die Polizei den 41-jährigen Deutschen fest. Dem drogenabhängigen Mann werden 12 Einbrüche zur Last gelegt.

Mit dem gefälschten Rezept versuchte der Mann am Dienstag ein starkes Beruhigungsmittel in einer Schmallenberger Apotheke zu erhalten. Durch die genaue Prüfung des Rezepts fiel den Mitarbeitern der Apotheke die Fälschung auf. Sie informierten umgehend die Polizei. Als der Mann das Medikament abholen wollte und zur Apotheke zurückkehrte, schlugen die Ermittler zu und nahmen den Mann fest. Bei der anschließenden Wohnungdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Gegenstände und Medikamente. Hierbei handelt es sich vermutlich um die Beute, aus den vorherigen Einbrüchen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Am Mittwoch wurde der Mann einem Richter am Amtsgericht Meschede vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

