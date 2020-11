Polizei Hagen

POL-HA: Nachtragsmeldung: 31-Jähriger mit Messer schwer verletzt - Mutmaßlicher Täter stellt sich der Hagener Polizei

HagenHagen (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Freitagnachmittag (20.11.2020) ein 31-jähriger Mann in der Alleestraße durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Umfangreiche Ermittlungen der eingesetzten Mordkommissionen führten rasch zur Identität des 22-jährigen mutmaßlichen Täters. Dieser stellte sich am Samstagnachmittag (21.11.2020) in Begleitung seines Rechtsanwalts bei der Hagener Polizei. Er wurde festgenommen. Das Motiv für die Tat ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das 31-jährige Opfer befindet sich derzeit in klinischer Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Tatzeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei unter der 02331 - 986 2066. (ts)

