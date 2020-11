Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: 31-Jähriger mit Messer schwer verletzt

HagenHagen (ots)

Am Freitagnachmittag, 20. November, gegen 15:00 Uhr wurde ein 31-Jähriger in einem Kiosk in der Alleestraße mit einem Messer schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Ein silberner Kleinwagen mit Hagener Kennzeichen hatte vor dem Kiosk gehalten und der Beifahrer geriet mit dem Ladeninhaber in Streit. Der unbekannte Mann fügte dem 31-Jährigen mit einem Messer mehrere Stichverletzungen im Bauch- und Brustbereich zu. Er musste notärztlich versorgt werden und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik.

Der Täter stieg wieder in den silbernen Kleinwagen, der sich in Richtung Brinkstraße entfernte. Am Steuer saß nach derzeitigen Ermittlungen eine unbekannte Frau mit blonden, langen Haaren. Nach beiden Personen und dem silbernen Kleinwagen mit schwarzen Heckscheiben wird aktuell gesucht. Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden Männer bereits am Vortag in Streit geraten. Eine Mordkommission ist eingerichtet.

Um sachdienliche Hinweise zur Tat wird gebeten. Diese werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

