Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen lösen Feueralarm aus

Winterberg (ots)

In der Nacht zum Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Parkdeck eines Einkaufszentrums in der Straße "Neue Mitte". Die Täter beschädigten die Tür eines Technikraums sowie eine Lampe. Zudem beschädigten sie die Sprinkleranlage. Hierdurch wurde gegen 03 Uhr ein Feueralarm ausgelöst. Die Feuerwehr Winterberg erschien vor Ort und kümmerte sich um die beschädigte Anlage. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

