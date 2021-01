Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: Zwischen dem 17. und 19. Januar brachen unbekannte Täter in eine Scheune am Nehdener Weg ein. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten die Gelenkwelle einer Mähmaschine. Hinweise zu den Einbrechern liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: Am Donnerstag bemerkte ein Anwohner eines Einfamilienhauses auf der Straße "Plastenberg" Beschädigungen an der Terrassentür. Unbekannte Täter hatten versucht die Tür aufzubrechen. Sie gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Möglicherweise geschah die Tat am vergangenen Sonntag (17. Januar) zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr. Zu diesen Zeitpunkt waren die Anwohner nicht zu Hause. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell