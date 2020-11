Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Kontrollstellen der Polizei

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr richtete die Polizei Ludwigshafen Kontrollstellen in der Deutschen Straße, in der Hartmannstraße und am Strandweg ein. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen wurden u.a. folgende Verstöße festgestellt: 2 X Fahren ohne Fahrerlaubnis, 8 x Benutzung eines Mobiltelefons und 19 x Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

