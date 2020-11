Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Feuer - Zeugen gesucht

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr zündeten Unbekannte mehrere Müllsäcke und Mülltonen in der Maudacher Straße und in der Tiroler Straße an. Hierdurch wurden auch eine Hauswand und ein Gartenzaun in der Maudacher Straße beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Maudacher Straße oder der Tiroler Straße gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

