Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tageswohnungseinbruch - Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor" und lassen Sie sich telefonisch beraten

Bild-Infos

Download

Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (02.02.), in der Zeit von 15:30 bis 18:30 Uhr, trieben Unbekannte ihr Unwesen an der Straße "Krünsend". Die ungebetenen Gäste drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten die Täter mehrere Schränke im Haus. Nach ersten Informationen entwendeten die Einbrecher Schmuck und Uhren. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Das zuständige Kriminalkommissariat 14 wendet sich nun an die Bevölkerung: Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei.

Da die polizeiliche Beratung zum Einbruchschutz aufgrund der aktuellen Pandemie nicht in den Räumen des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz stattfinden kann, stehen die technischen Berater exklusiv an folgenden Tagen, immer in der Zeit von 15 bis 18 Uhr, unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25512 zur zum Thema "Einbruchschutz" zur Verfügung:

Mittwoch, 10.02.2021 Mittwoch, 17.02.2021 Mittwoch, 24.02.2021 Mittwoch, 03.03.2021 Mittwoch, 10.03.2021

Interessierte Bürger und Bürgerinnen erfahren am Telefon, wie sie ihr Zuhause sichern können und werden herstellerneutral beraten. Schützen Sie sich und machen Sie, gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, Einbrechern das Leben schwer. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!".

Weitere Infos zum Thema Einbruchschutz finden Sie im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell