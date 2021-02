Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zuerst ohne Führerschein, dann ohne Licht, dann in Untersuchungshaft

Dormagen (ots)

Am späten Dienstagabend (02.02.), gegen 22:50 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte der Polizei an der Florastraße Ecke Römerstraße in Dormagen einen 39-Jährigen, der ohne Licht auf seinem Fahrrad unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann zudem ein Untersuchungshaftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz vorlag. Der 39-Jährige musste zunächst ins Gewahrsam der Polizei und wurde am Mittwochmorgen (03.02.) einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell