Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Dormagen - Nutzen Sie die telefonische Einbruchsberatung der Polizei!

Dormagen-Nievenheim (ots)

In der Zeit von Sonntag (31.01.), 18:30 Uhr auf Montag (01.02.), 19:30 Uhr, ist es zu einem Einbruch an der Straße "Am Mühlenpfad" gekommen. Ungebetene Gäste nahmen ein Einfamilienhaus ins Visier. Hier hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung. Wer verdächtige Beobachtungen an der Straße "Am Mühlenpfad" gemacht hat, meldet sich bitte bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Die Polizei bietet kostenlose Beratung zum Thema technischer Einbruchschutz. Wohnungsinhaber, die Einbrechern sprichwörtlich einen Riegel vorschieben möchten, können derzeit jeden Mittwoch, zwischen 15 und 18 Uhr, unter den Rufnummern 02131 300-25518 und -25512 Tipps der Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz erhalten. Nähere Informationen findet man hierzu auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

