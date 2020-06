Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Halle-Künsebeck

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag (19.06., 01.06 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Verkaufsräume eines Werkzeughandels an der Brackweder Straße in Halle-Künsebeck verschafft und haben dabei den Alarm ausgelöst.

Noch vor dem Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte konnten die Täter flüchten. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter zunächst die Eingangstür aus der Verankerung entfernt und entwendeten anschließend Bargeld aus den Verkaufsräumen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

